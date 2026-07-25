382 уголовных дела завели на нетрезвых автомобилистов в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье с начала года конфисковали 23 автомобиля у любителей пьяной езды. Также суды вынесли 1770 решений о лишении водительских прав за нетрезвые поездки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские регулярно проводят рейды. За это время инспекторы привлекли к ответственности 537 автомобилистов без удостоверений, 195 пьяных граждан и 142 человека, которые отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего завели 382 уголовных дела за повторное управление машиной под градусом.

«С начала года в пользу государства конфисковано 23 автомобиля, принадлежавших любителям пьяной езды. Так суд конфисковал в доход государства BMW X5 у водителя, который повторно сел за руль пьяным», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Местных жителей просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не позволять делать этого своим близким. О подозрительных водителях просят сообщать по телефонам 02 или 102.

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