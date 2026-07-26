Пожар в мебельном магазине потушили на Сахалине Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ночью в Южно-Сахалинске загорелся мебельный магазин. Пламя охватило помещение торгового зала, расположенного на Холмском шоссе. Пожарным удалось остановить распространение огня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На месте происшествия существовала серьезная угроза перехода пламени на складские помещения. Возгорание ликвидировали силами 15 человек, также в тушении задействовали три единицы техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

«Возгорание ликвидировано на 100 квадратных метрах силами 15 огнеборцев и трех единиц техники МЧС России. Пострадавших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Точную причину возгорания в мебельном магазине устанавливает дознаватель ведомства. Специалисту предстоит провести осмотр и выяснить обстоятельства случившегося.

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