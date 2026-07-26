Штормовое предупреждение из-за циклона объявили в Приморье Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, во Владивостоке ожидается сильный дождь. В связи с приближающимся циклоном все службы жизнеобеспечения перевели в режим повышенной готовности. На территории всего края объявили штормовое предупреждение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Менее чем за 12 часов количество осадков в городе может составить до 30 миллиметров, а порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Дожди продержатся в регионе с 27 по 29 июля. Неблагоприятные погодные условия могут сказаться на дорожной обстановке, видимости и уровне воды на отдельных территориях.

Людей просят прекратить отдых в палаточных городках на побережье и не использовать маломерные суда. Водителям советуют не оставлять машины возле деревьев, подпорных стен и неустойчивых конструкций.

«Как сообщили в оперативном штабе, ситуацию по прохождению циклона мониторят круглосуточно. В любой момент службы будут готовы приступить к ликвидации последствий непогоды», – рассказали в администрации Владивостока.

Специалисты продолжают отслеживать гидрологическую и дорожную обстановку. Дежурные бригады полностью готовы к оперативному устранению любых последствий удара стихии.

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