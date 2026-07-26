Сотрудники МЧС нашли пропавшего в лесу человека в Приморье Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском округе спасатели нашли заблудившегося грибника. Мужчина 1954 года рождения ушел в лес, почувствовал себя плохо и перестал выходить на связь. Найти человека удалось ночью в труднопроходимой болотистой местности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 25 июля в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пропаже местного жителя. На поиски сразу выдвинулась группа Находкинского поисково-спасательного отряда. Территорию прочесывали пять человек на трех машинах. Заблудившегося обнаружили между поселком Волчанец и деревней Кирилловка в 15 километрах от населенных пунктов.

«Ночью в труднопроходимой болотистой местности между поселком Волчанец и деревней Кирилловка сотрудники МЧС обнаружили мужчину примерно в 15 километрах от населенных пунктов и проводили к его автомобилю. Медицинская помощь не потребовалась», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время жизни и здоровью спасенного человека ничего не угрожает. Местных жителей просят объективно оценивать свое самочувствие перед походами в лес и не удаляться далеко от безопасных территорий.

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