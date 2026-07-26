Более 22 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. 26 июля без электричества остались более 22 тысяч местных жителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отключение затронуло горожан, которые проживают на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной и других. Проведение восстановительных работ уже поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура Советского района даст оценку исполнению требований закона при содержании электрических сетей. Также специалисты проверят соблюдение нормативных сроков устранения возникшей аварии.

«Установлено, что 26 июля 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 22 тысяч жителей», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Фактическое восстановление нарушенных прав граждан поставлено на контроль.

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