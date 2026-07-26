Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2026 3:25

Прокуратура проводит проверку по факту нападения на ребенка во Владивостоке

Мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетнему
Алина ВЕСНИНА
Прокуратура проводит проверку по факту нападения на ребенка во Владивостоке

Прокуратура проводит проверку по факту нападения на ребенка во Владивостоке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке мужчина напал на ребенка возле дома на улице Ватутина. Несовершеннолетний получил телесные повреждения. Прокуратура взяла на контроль ход выяснения обстоятельств произошедшего. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось 20 июля. Данные о случившемся получили широкую огласку, после чего правоохранительные органы организовали проведение процессуальной проверки. Специалистам предстоит установить детали и причины, по которым взрослый человек нанес травмы ребенку.

«По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Ленинского района. Представители ведомства следят за тем, чтобы все детали были установлены, а виновный понес ответственность по закону за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.