Рейсы из Владивостока в Бэйдайхэ выполняют раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Международного аэропорта открылись рейсы в китайский курортный город Бэйдайхэ. Полеты к берегам Бохайского залива Желтого моря осуществляются в рамках совместной программы с туроператором. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Удобные перелеты проходят на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю по понедельникам. Вылет из столицы Приморья назначен на 13:10, а дорога занимает порядка двух с половиной часов. Условия перелета позволяют взять с собой пять килограммов ручной клади и 20 килограммов багажа. Полеты в аэропорт Циньхуандао с коротким трансфером к месту отдыха продлятся в летнем расписании до конца августа.

«Морская жемчужина Китая Бэйдайхэ – район городского подчинения городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй, расположенный на берегу Бохайского залива, в 280 километрах к востоку от Пекина», – рассказали в Международном аэропорту Владивосток.

Местные жители уже планируют отпуска с использованием нового маршрута. Этот город заслуженно называют одним из самых больших курортов в соседнем государстве. Он идеально подходит для отдыха и лечения благодаря мягкому климату, красивым пляжам и уникальным достопримечательностям.

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