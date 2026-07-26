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НовостиОбщество26 июля 2026 5:47

Полицейские ищут напавшего на подростка мужчину во Владивостоке

Неизвестный нанес несовершеннолетнему телесные повреждения
Алина ВЕСНИНА
Полицейские ищут напавшего на подростка мужчину во Владивостоке

Полицейские ищут напавшего на подростка мужчину во Владивостоке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку. Происшествие случилось на улице Ватутина, после чего нападавший скрылся. Сотрудники полиции уже проводят проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские выявили публикацию о случившемся в ходе мониторинга социальных сетей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а также личность и точное местонахождение нападавшего. Законному представителю подростка вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу. Врачам предстоит определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что в районе улицы Ватутина неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку, после чего скрылся в неизвестном направлении», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту произошедшего продолжаются проверочные мероприятия. По их результатам правоохранители примут решение.

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