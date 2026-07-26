Полицейские ищут напавшего на подростка мужчину во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку. Происшествие случилось на улице Ватутина, после чего нападавший скрылся. Сотрудники полиции уже проводят проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские выявили публикацию о случившемся в ходе мониторинга социальных сетей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а также личность и точное местонахождение нападавшего. Законному представителю подростка вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу. Врачам предстоит определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими обнаружена публикация о том, что в районе улицы Ватутина неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку, после чего скрылся в неизвестном направлении», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту произошедшего продолжаются проверочные мероприятия. По их результатам правоохранители примут решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.