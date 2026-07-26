Замену суставов пожилым людям стали проводить еженедельно на Камчатке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в городской больнице № 2 операции по эндопротезированию тазобедренных суставов для пожилых людей сделали еженедельными. Теперь пациенты старше 65 лет получают высокотехнологичную медицинскую помощь без выезда за пределы региона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подобные операции в крае проводят с 2007 года. Врачи регулярно обучались у ведущих экспертов страны. Сейчас травматологи-ортопеды делают упор на доступность лечения для пенсионеров, избавляя их от рискованных перелетов в другие города. Процедуры проводят каждую среду: это сокращает время ожидания и дает стабильный результат. Само развитие направления стало частью стратегии по поддержке активного долголетия местных жителей.

«Для пациента в зрелом возрасте помощь дома, в привычном климате и рядом с близкими – залог успешного восстановления. Мы внедрили современные стандарты хирургии, чтобы вернуть людям мобильность и избавить от боли при максимальной безопасности», – рассказал главный внештатный травматолог-ортопед края Александр Землянский.

Регулярные хирургические вмешательства помогают камчатским пенсионерам благополучно возвращаться к полноценной и активной жизни.

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