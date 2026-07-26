Почти 150 человек вышли на уборку побережья на острове Попова в Приморье Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

На северном участке Дальневосточного морского заповедника на острове Попова прошла экологическая акция «Вода России». Почти 150 человек вышли на побережье, чтобы очистить пляж от пластика и других отходов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уборка объединила участников школы экологической журналистики «Живая тайга», школьников из «Морского патруля», туристов и жителей острова. Во время работы люди изучили происхождение находок, которые приносят течения. На берегу оказался мусор из Китая, Японии, Индии и Корейского полуострова. Особое внимание уделили обрывкам рыболовных сетей, канатов и пластиковым кольцам. В таких предметах часто запутываются тюлени, морские котики и киты.

«Подобный мусор необходимо разрезать и правильно утилизировать, чтобы он вновь не оказался в море», – рассказали представители организаций по спасению морских животных.

К акции по очистке берегов продолжают присоединяться новые люди в разных муниципалитетах региона. В общей сложности более 520 человек уже привели в порядок территории рек и озер, собрав свыше 67 кубических метров мусора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.