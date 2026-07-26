Два землетрясения магнитудой 5.0 и 4.0 произошли на Камчатке 26 июля Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке днем и вечером 26 июля на разном удалении от краевого центра зафиксировали два землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 5.0 и 4.0. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первые колебания приборы зарегистрировали в 11:40 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 30,3 километра на расстоянии 346 километров от Петропавловска-Камчатского. Вторые толчки произошли вечером. На этот раз очаг находился гораздо ближе – в 170 километрах от города.

«Вечернее землетрясение произошло в 18:27 по местному времени. Его магнитуда составила 4.0, глубина – 17,9 километра, расстояние от Петропавловска-Камчатского – 170 километров», – говорится в сообщении камчатских сейсмологов.

Профильные службы продолжают непрерывный мониторинг сейсмической активности в регионе. Данные о силе толчков и глубине очагов уточняются специалистами.

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