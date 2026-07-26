Празднование Дня ВМФ отменили из-за непогоды на Камчатке Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Петропавловске-Камчатском отменили запланированные культурно-массовые мероприятия. Программа готовилась в честь Дня ВМФ. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изначально для жителей и гостей города готовили большую концертно-развлекательную программу. На площадках должны были состояться выступления солистов. Из-за ухудшения погоды расписание пришлось изменить. Развлекательные выступления перенесут на другой, более подходящий для праздника день.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями культурно-массовые мероприятия, запланированные на сегодня, 26 июля, в честь Дня Военно-морского флота, отменены. Концертно-развлекательная программа от солистов города будет перенесена на другую дату», – рассказали в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Точная дата проведения праздника пока неизвестна. О новом месте и времени организации концертов представители ведомства сообщат дополнительно.

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