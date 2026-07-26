Сильный дождь и ветер до 18 метров в секунду ожидаются во Владивостоке 27 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, погода в Приморье заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют сильные дожди, туман и порывистый ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем во Владивостоке ожидается дождь, который станет сильнее ближе к вечеру. Скорость южного и юго-восточного ветра составит от девяти до 14 метров в секунду, а порывы достигнут 18 метров в секунду. Столбики термометров в краевой столице покажут от 20 до 22 градусов тепла.

В южной половине Приморского края днем также пройдут осадки, местами очень сильные. Утром в отдельных районах сохранится туман. Скорость южного ветра составит от шести до 11 метров в секунду. Воздух в регионе прогреется от 20 до 25 градусов, а в центральных районах ожидается настоящая жара – от 26 до 31 градуса тепла.

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