Жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно поставила на учет 74 иностранца Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке полицейские раскрыли схему фиктивной миграционной регистрации. 51-летняя местная жительница с января по май этого года поставила на учет 74 иностранных граждан из ближнего зарубежья. Формально они были зарегистрированы в двух квартирах, принадлежащих женщине, но на деле никто из приезжих в этих помещениях никогда не жил и даже не вселялся. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Площадь квартир объективно не позволяла разместить такое количество людей, но владелица жилья не обращала на это внимания. За каждого мигранта она ежемесячно получала по 1,5 тысячи рублей. Иностранцы платили за фиктивную регистрацию, а сама женщина даже не пыталась обеспечить им реальное проживание.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Сейчас с нее взята подписка о невыезде. Оперативники проверяют женщину на причастность к другим подобным эпизодам, расследование продолжается.

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