Спасатели на Камчатке сняли с крыши недостроенного дома застрявшего мужчину Фото: МЧС Камчатки

На Камчатке вечером 26 июля спасатели выручали мужчину, который застрял на крыше недостроенного загородного дома. Инцидент произошел в Елизовском муниципальном округе. Строитель забрался на двухэтажную постройку во время работ, а вот спуститься обратно самостоятельно уже не смог - лестницы рядом не оказалось, а высота была приличная. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место вызвали сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. Они оперативно установили приставную деревянную лестницу, надежно закрепили ее и помогли мужчине спуститься на землю. Один из спасателей сопровождал его, чтобы избежать падения и травм.

Медицинская помощь спасенному не понадобилась. Мужчина отделался лишь испугом. Спасатели в очередной раз напоминают строителям и дачникам о необходимости соблюдать технику безопасности на высоте.

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