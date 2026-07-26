На вулкане Шивелуч на Камчатке 27 июля произошел пепловый выброс на 9 км Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке утром 27 июля произошел пепловый выброс на вулкане Шивелуч. По данным сейсмологов, событие зафиксировали в период с 08:14 до 08:30 по местному времени. Столб пепла поднялся на высоту около 8-9 километров над уровнем моря. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пепловый шлейф мог распространиться в сторону населенных пунктов в зависимости от направления ветра. Специалисты МЧС и вулканологи ведут мониторинг ситуации, оценивая возможную опасность для авиации и жителей близлежащих поселков. Пока информации о выпадении пепла в населенных пунктах не поступало.

Наблюдение за вулканом продолжается.

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