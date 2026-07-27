Рейс Анадырь - Елизово перенесли из-за пеплового выброса на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке задержан авиарейс из-за извержения вулкана на соседнем полуострове. Выполнение рейса HZ4309 по маршруту Анадырь - Елизово (Камчатский край) перенесено на неопределенный срок. Причина - пепловый выброс на вулкане Шивелуч, который утром 27 июля поднял столб пепла на высоту около 9 километров над уровнем моря. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пепловые шлейфы представляют опасность для авиационной техники - частицы вулканического пепла могут повредить двигатели и навигационные системы, поэтому решение о переносе рейса принято в целях безопасности пассажиров и экипажа.

Информация по рейсу ожидается 28 июля после 10:30. Пассажирам рекомендуют следить за официальными объявлениями и уточнять время вылета перед поездкой в аэропорт. Ситуация остается на контроле, о переносе других рейсов пока не сообщается.

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