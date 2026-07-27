Прокуратура проверяет отключение воды у 22 тысяч жителей Владивостока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля во Владивостоке без холодного водоснабжения остались более 22 тысяч жителей. Причина - порыв на водоводе. Воды лишились жители домов на улицах Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и других. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ и оценит, как коммунальщики содержат и обслуживают сети водоснабжения, а также соблюдают ли они нормативные сроки устранения аварии.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдению нормативного срока устранения аварии.

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