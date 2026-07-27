В Приморском крае в ДТП пострадала 2-летняя девочка Фото: прокуратура Приморского края

В Находке 25 июля произошла авария, в которой пострадала двухлетняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Town Ace двигался по дороге Находка – Врангель от улицы Декабристов в сторону Кирова. При повороте налево он столкнулся с попутной машиной Mazda Demio, в которой находился ребенок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

От удара девочка получила травмы – ее сразу госпитализировали в больницу. Сейчас врачи оказывают малышке всю необходимую помощь, о ее состоянии пока не сообщается. На месте работали сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Находки. Заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью.

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