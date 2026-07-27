Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2026 0:50

Массовое отключение света произошло во Владивостоке 27 июля

Отключение затронуло улицы 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Калинина
Алина БОНДАРЕНКО
Массовое отключение света произошло во Владивостоке 27 июля

Массовое отключение света произошло во Владивостоке 27 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в понедельник, 27 июля, произошло массовое отключение электроэнергии – без света остались как минимум несколько десятков жилых домов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, авария затронула несколько улиц, в том числе 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Калинина, Киевскую, Полярную и Лазо.

Среди обесточенных адресов – дома № 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 по улице 50 лет ВЛКСМ, а также здания на соседних улицах. Жители сообщают, что свет погас внезапно. Причина аварии пока не называется.

О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.