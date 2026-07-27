Массовое отключение света произошло во Владивостоке 27 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в понедельник, 27 июля, произошло массовое отключение электроэнергии – без света остались как минимум несколько десятков жилых домов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, авария затронула несколько улиц, в том числе 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Калинина, Киевскую, Полярную и Лазо.

Среди обесточенных адресов – дома № 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 по улице 50 лет ВЛКСМ, а также здания на соседних улицах. Жители сообщают, что свет погас внезапно. Причина аварии пока не называется.

О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается.

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