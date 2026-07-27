Житель Владивостока обманом получил 900 тысяч рублей якобы для развития бизнеса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. 23-летнего местного жителя обвиняют в том, что он обманом выманил у своего знакомого почти 900 тысяч рублей. Деньги передавались якобы для развития бизнеса, но на деле мужчина просто забрал их и исчез. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, афера длилась с марта по октябрь 2024 года. Обвиняемый убедил товарища вложиться в перспективное дело, а сам не собирался ни открывать фирму, ни возвращать средства. Когда потерпевший понял, что его обманули, он обратился в полицию.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Если вину докажут, молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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