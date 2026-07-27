Житель Приморья получил условный срок за угрозы бывшей сожительнице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Крутогоровский, которого признали виновным в угрозе убийством. Весной этого года мужчина, находясь за рулем внедорожника, начал запугивать бывшую сожительницу и ее знакомых. Он резко тормозил прямо перед ними, создавая реальную опасность для жизни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Но на этом он не остановился. Злоумышленник приехал к дому, где прятались потерпевшие, и дважды выстрелил из ружья во входную дверь квартиры. К счастью, никто не пострадал, но женщина и ее знакомые восприняли угрозы как реальные. Сам подсудимый вину признал и объяснил свое поведение ревностью.

Суд учел ряд смягчающих и отягчающих обстоятельств и отметил высокую общественную опасность поступка с использованием огнестрельного оружия. Фигуранту назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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