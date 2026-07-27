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НовостиПроисшествия27 июля 2026 1:33

Житель Приморья получил условный срок за угрозы бывшей сожительнице

Мужчина пугал женщину опасными маневрами на джипе
Алина БОНДАРЕНКО
Житель Приморья получил условный срок за угрозы бывшей сожительнице

Житель Приморья получил условный срок за угрозы бывшей сожительнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Крутогоровский, которого признали виновным в угрозе убийством. Весной этого года мужчина, находясь за рулем внедорожника, начал запугивать бывшую сожительницу и ее знакомых. Он резко тормозил прямо перед ними, создавая реальную опасность для жизни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Но на этом он не остановился. Злоумышленник приехал к дому, где прятались потерпевшие, и дважды выстрелил из ружья во входную дверь квартиры. К счастью, никто не пострадал, но женщина и ее знакомые восприняли угрозы как реальные. Сам подсудимый вину признал и объяснил свое поведение ревностью.

Суд учел ряд смягчающих и отягчающих обстоятельств и отметил высокую общественную опасность поступка с использованием огнестрельного оружия. Фигуранту назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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