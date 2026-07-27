В районе реки Хиузная под Анадырем заметили бурого медведя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Анадыря предупредили о появлении бурого медведя в районе реки Хиузная. Хищника заметили неподалеку от города, и охотинспекторы уже выехали на место. Они патрулируют территорию, чтобы оценить возможную опасность. Однако полностью исключить риск встречи с диким зверем нельзя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты напоминают: при выезде за пределы населенных пунктов нужно быть особенно внимательными. Не стоит передвигаться в одиночку, а также оставлять пищевые отходы или прикорм для животных – это может привлечь медведя ближе к жилью. Если вы заметили зверя, не приближайтесь к нему и не пытайтесь прогнать.

О любых случаях встречи с медведем просят сообщать операторам ЕДДС по телефону 112.

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