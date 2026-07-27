Полиция проверяет сообщение о похищении мужчины на улице Луговой во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские во Владивостоке проводят проверку по факту публикации в социальных сетях. В интернете появилась информация о том, что в районе улицы Луговой неизвестные задержали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Сообщение вызвало резонанс среди горожан, но официальных данных о случившемся пока нет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности возможных участников инцидента и проверяют достоверность опубликованной информации. Однако, как отметили в ведомстве, заявлений или обращений от самого пострадавшего либо его родственников в полицию не поступало.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация остается на контроле, все обстоятельства выясняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.