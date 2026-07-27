На пляже в бухте Илистая в Приморье утонул 38-летний мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье на базе отдыха в бухте Илистая, недалеко от города Большой Камень, произошла трагедия. Вечером 25 июля на берегу моря отдыхающие обнаружили тело 38-летнего мужчины. Внешних телесных повреждений на нем не было. По предварительной версии, он захлебнулся во время купания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следственные органы СК России по Приморскому краю начали доследственную проверку. Следователям предстоит установить точные обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Спасатели и следователи в очередной раз призывают отдыхающих соблюдать правила поведения на воде: не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде и следить за детьми.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.