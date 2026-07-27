Жительницу Уссурийска осудят за убийство знакомого ударом ножа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло еще в мае этого года. 32-летнюю местную жительницу обвиняют в том, что во время ссоры она нанесла смертельный удар ножом своему 35-летнему знакомому, с которым состояла в близких отношениях. Трагедия случилась в квартире на улице Воровского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, конфликт вспыхнул на почве алкогольного опьянения. Женщина схватила нож и ударила мужчину один раз – рана оказалась смертельной. Потерпевший скончался на месте, спасти его не успели. Обвиняемая не отрицает свою причастность к случившемуся.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело уже передано в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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