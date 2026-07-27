В Кузбассе мужчина насмерть забил ногами случайного прохожего Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование жестокого убийства, которое потрясло Киселевск. Пьяный мужчина прямо на улице насмерть забил ногами случайного прохожего, с которым даже не был знаком. Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 мая на улице Краснобродской. Об этом сообщает «Сiбдепо».

По версии следствия, между фигурантом, находившимся в сильном алкогольном опьянении, и проходившим мимо мужчиной возник конфликт. Что именно стало причиной ссоры, неизвестно, но злоумышленник нанес жертве не менее 15 ударов руками и ногами в голову, шею и грудную клетку. После расправы он бросил умирающего на земле и скрылся. Потерпевший скончался на месте.

Следователи и криминалисты подняли все материалы, опросили свидетелей и собрали картину расправы. Мужчину вычислили и задержали. Экспертизы подтвердили, что именно он нанес смертельные травмы. Обвиняемый уже был судим, и теперь ему грозит новый срок. Суд отправил его в СИЗО, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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