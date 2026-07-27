В Приморье осудили производителей фальшивых рыбных консервов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд вынес приговор руководителям рыбоперерабатывающей компании, которые больше года поставляли фальсифицированные консервы в бюджетные учреждения, включая детские сады. Гендиректор, финансовый директор и заведующий производством признаны виновными в производстве поддельной продукции с использованием ложной маркировки и мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что с 2022 по 2023 год злоумышленники выпускали консервы из сардины иваси, но маркировали их как продукцию из более дорогой тихоокеанской сайры. Общая стоимость поддельной партии превысила 2,5 миллиона рублей. На имущество осужденных наложили арест на сумму более 1 миллиона рублей, а производственную линию с оборудованием полностью конфисковали в пользу государства.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет до 5 лет 3 месяцев условно со штрафом по 200 тысяч рублей каждому. Однако государственное обвинение требовало реальных сроков. Надзорное ведомство намерено обжаловать приговор в апелляционном порядке, посчитав его чрезмерно мягким. Расследование находилось на контроле прокуратуры с самого начала.

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