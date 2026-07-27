Роспотребнадзор нашел превышение энтерококков в воде на пляже в Приморье Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение содержания энтерококков в воде на пляже Лидовка, расположенном на побережье Японского моря. При норме не более 10 КОЕ на 100 кубических сантиметров проба показала 11 КОЕ. Это значит, что в воде могут присутствовать возбудители опасных кишечных инфекций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Купание в таком водоеме несет серьезные риски. При заглатывании воды можно заразиться дизентерией, ротавирусом, гепатитом А, амебиазом или лямблиозом. Все они проявляются диареей, рвотой, интоксикацией и сильным обезвоживанием. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Специалисты просят отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью, чтобы кишечные инфекции не испортили летний отдых.

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