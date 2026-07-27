Житель Камчатки лишился телефона за визит с пистолетом к приставу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке в Елизовском районном отделении судебных приставов произошел необычный случай. 40-летний житель села Паратунка пришел на прием в приемный день, но при входе его остановил дежурный сотрудник с металлодетектором. На вопрос о запрещенных предметах мужчина честно признался: в нагрудной сумке у него лежит пистолет. При этом он тут же пояснил, что оружие охолощенное. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники исключили доступ мужчины к сумке, изъяли пистолет и убедились, что опасности он не представляет. Однако в кабинет с оружием посетителя не пустили – пристав вышел к нему сам и в ходе беседы наложил арест на телефон мужчины.

Оказалось, что гражданин задолжал алименты на двоих детей – сумма составила более 100 тысяч рублей. Хотя раньше он платил добровольно, этим летом возник долг. После визита приставов на дом 20 тысяч поступили на счет отделения. Причин, почему он носит имитацию оружия с собой, мужчина не объяснил.

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