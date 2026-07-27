Во Владивостоке из-за дождя все службы переведены в режим повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке начался небольшой дождь, и городские службы перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до 18 часов 30 июля, поэтому коммунальщики, спасатели и дорожные службы усилили контроль за ситуацией, чтобы оперативно реагировать на возможные подтопления и аварии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водителей просят по возможности ограничить использование личного транспорта. Если поездка необходима, советуют соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров и внимательно следить за дорогой – мокрое покрытие становится скользким, а видимость может ухудшиться. Особое внимание – к низменным участкам, где во время ливня часто скапливается вода.

Автомобилистов просят не парковать транспорт в низинах, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций. Ветки и шаткие сооружения могут не выдержать ветра и осадков. Городские службы готовы к ухудшению погоды и держат ситуацию на контроле.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.