Жителя Приморья арестовали за смертельное избиение знакомого стаканом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Пограничный 46-летний местный житель арестован по подозрению в смертельном избиении знакомого. Трагедия случилась 22 июля в квартире на улице Лазо. Во время ссоры фигурант схватил граненый стакан и нанес им несколько ударов по голове 62-летнему мужчине. Травмы оказались слишком тяжелыми – потерпевший скончался на следующий день. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следствие квалифицировало произошедшее по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Прокуратура поддержала ходатайство об аресте подозреваемого, и суд заключил его под стражу на два месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства конфликта и степень вины задержанного. На время следствия мужчина останется в СИЗО.

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