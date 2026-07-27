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НовостиВладивосток27 июля 2026 5:23

Во Владивостоке 28 июля десятки домов останутся без холодной воды

Отключение затронет также уличные водоразборные колонки
Юлия ЕФРЕМОВА
Жителям рекомендуется заранее сделать запас холодной воды

Жителям рекомендуется заранее сделать запас холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

28 июля с девяти утра до шести вечера значительная часть Владивостока останется без холодной воды – коммунальщики приступают к экстренному ремонту на городских магистралях. Отключение затронет не только частный сектор и многоквартирные дома, но и уличные водоразборные колонки, поэтому жителям рекомендовано сделать запас воды заранее. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал «Приморского водоканала».

В зону временного отключения попадают все строения на Хуторской, дом номер 20 по Посадской, а также дома 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а и 5б на Проселочной. Основной массив ограничений приходится на улицу Снеговую — здесь водоснабжение приостановят в домах под номерами: 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143 и 145.

Помимо жилых зданий, на время ремонтных работ отключат и водоразборные колонки, расположенные по адресам: Снеговая, 85 и Снеговая, 111. Ориентировочное время подачи воды – после 18:00, однако сроки могут корректироваться в зависимости от сложности работ. Все вопросы и заявки принимает диспетчерская служба по телефону 8-423-200-57-77.

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