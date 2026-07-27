Во Владивостоке 28 июля десятки домов останутся без холодной воды

Жителям рекомендуется заранее сделать запас холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

28 июля с девяти утра до шести вечера значительная часть Владивостока останется без холодной воды – коммунальщики приступают к экстренному ремонту на городских магистралях. Отключение затронет не только частный сектор и многоквартирные дома, но и уличные водоразборные колонки, поэтому жителям рекомендовано сделать запас воды заранее. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал «Приморского водоканала».

В зону временного отключения попадают все строения на Хуторской, дом номер 20 по Посадской, а также дома 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а и 5б на Проселочной. Основной массив ограничений приходится на улицу Снеговую — здесь водоснабжение приостановят в домах под номерами: 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143 и 145.

Помимо жилых зданий, на время ремонтных работ отключат и водоразборные колонки, расположенные по адресам: Снеговая, 85 и Снеговая, 111. Ориентировочное время подачи воды – после 18:00, однако сроки могут корректироваться в зависимости от сложности работ. Все вопросы и заявки принимает диспетчерская служба по телефону 8-423-200-57-77.

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