Во Владивостоке проводят рейды против стихийной торговли после жалоб в соцсетях

Поводом для масштабных проверок стали многочисленные публикации владивостокцев, которые пожаловались на стихийные точки продаж в разных частях города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Владивостока взяла на контроль борьбу с уличной торговлей после серии жалоб от горожан в социальных сетях. Совместные рейды с участием мэрии, полиции и краевого учреждения «Безопасное Приморье» уже прошли в Советском и Ленинском районах – по их итогам составлены первые протоколы за незаконную реализацию товаров, а иностранные граждане проверили на соблюдение миграционных норм. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Поводом для масштабных проверок стали многочисленные публикации владивостокцев, которые пожаловались на стихийные точки продаж в разных частях города. В ответ на это надзорное ведомство организовало оперативные выезды межведомственных групп – к работе подключились не только сотрудники прокуратуры, но и представители городской администрации, полицейские и специалисты КГКУ «Безопасное Приморье». В ходе рейдов внимание уделяли не только самим фактам несанкционированной торговли, но и сопутствующим нарушениям: законности предпринимательской деятельности, а также правовому статусу продавцов-иностранцев.

По результатам первых проверок уполномоченные органы уже составили административные протоколы в отношении нарушителей, организованы дополнительные разбирательства по признакам нелегального бизнеса.

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