Два вокзала Приморья станут удобными для людей с особенностями здоровья

Скоро вокзалы Лазо и Лучегорска станут доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийская транспортная прокуратура добилась важных изменений на двух железнодорожных станциях Приморья – теперь вокзалы Лазо и Лучегорск станут доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В июне 2026 года суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства и обязал ОАО «РЖД» в течение года оборудовать пассажирские здания пандусами, современными средствами связи и выделить не менее 10 % парковочных мест для бесплатной стоянки автомобилей инвалидов.

Поводом для обращения в суд стали проверки, проведенные прокуратурой еще в декабре 2025 года: они показали, что инфраструктура обеих станций совершенно не приспособлена для обслуживания маломобильных пассажиров.

Теперь, согласно решению суда, на входах в вокзалы появятся кнопки вызова персонала, низкорасположенные телефоны с регулировкой громкости, индукционные системы для слабослышащих, видеотерминалы для связи с диспетчером и текстофоны для экстренных служб. Кроме того, железнодорожники установят пандусы с поручнями, чтобы подъем на платформу перестал быть препятствием.

В течение месяца с момента вступления решения в силу РЖД обязана согласовать все меры с общественными организациями инвалидов. Прокуратура уже взяла исполнение судебного акта на особый контроль и будет следить за тем, чтобы каждый пункт был выполнен в установленные сроки.

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