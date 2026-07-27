В Приморье пожилые грибники потерялись и в ожидании помощи заночевали в лесу

Пенсионеров эвакуировали из леса и доставили домой – сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Михайловском округе Приморья завершилась масштабная поисковая операция: полицейские и волонтеры отряда «ПримПоиск» нашли заблудившихся в лесу пенсионеров, которые провели ночь у костра в ожидании помощи. 74-летняя женщина и ее супруг ушли за грибами, потеряли ориентиры, а когда связь с ними оборвалась, на поиски подняли весь личный состав местного отдела МВД и добровольческих спасателей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Поисковые группы прочесывали тайгу, осматривали заброшенные строения в соседних селах, а полицейские с помощью громкоговорителей и проблесковых маячков помогали заблудившимся сориентироваться. Работа не прекращалась ни на час – операция длилась весь день и всю ночь. Только под утро в лесном массиве стражи порядка и волонтеры заметили догорающее пламя, а рядом – обессиленных пожилых людей. Как выяснилось, именно костер спас их от холода и диких зверей.

Пенсионеров эвакуировали из леса и доставили домой – сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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