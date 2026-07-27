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НовостиОбщество27 июля 2026 8:20

Старейшему госпиталю ТОФ вручили орден Пирогова и почетное знамя нового образца

Награды вручил начальнику госпиталя командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина
Юлия ЕФРЕМОВА
За полтора столетия госпиталь стал одним из ключевых звеньев военной медицины на Дальнем Востоке

За полтора столетия госпиталь стал одним из ключевых звеньев военной медицины на Дальнем Востоке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тихоокеанский флот отметил заслуги старейшего медицинского учреждения Приморья – Военно-морской клинический госпиталь ТОФ наградили орденом Пирогова и почетным знаменем нового образца. Торжественная церемония прошла в штабе ТОФ, где командующий флотом адмирал Виктор Лиина лично вручил знаки отличия начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Владиславу Макарченко. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

История госпиталя началась еще в 1872 году, когда его перевели во Владивосток из Николаевска-на-Амуре. С тех пор учреждение не только обеспечивало медицинское сопровождение моряков Сибирского флотского экипажа, но и принимало гражданских пациентов, помогая становлению нового портового города. За полтора столетия госпиталь стал одним из ключевых звеньев военной медицины на Дальнем Востоке.

Обращаясь к коллективу, адмирал Лиина поздравил личный состав и выразил уверенность, что госпиталь продолжит успешно выполнять свою миссию по охране здоровья военнослужащих флота. Награда стала признанием не только прошлых заслуг, но и того вклада, который медики вносят в укрепление боеспособности Тихоокеанского флота сегодня.

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