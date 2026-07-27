Старейшему госпиталю ТОФ вручили орден Пирогова и почетное знамя нового образца

За полтора столетия госпиталь стал одним из ключевых звеньев военной медицины на Дальнем Востоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тихоокеанский флот отметил заслуги старейшего медицинского учреждения Приморья – Военно-морской клинический госпиталь ТОФ наградили орденом Пирогова и почетным знаменем нового образца. Торжественная церемония прошла в штабе ТОФ, где командующий флотом адмирал Виктор Лиина лично вручил знаки отличия начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Владиславу Макарченко. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

История госпиталя началась еще в 1872 году, когда его перевели во Владивосток из Николаевска-на-Амуре. С тех пор учреждение не только обеспечивало медицинское сопровождение моряков Сибирского флотского экипажа, но и принимало гражданских пациентов, помогая становлению нового портового города. За полтора столетия госпиталь стал одним из ключевых звеньев военной медицины на Дальнем Востоке.

Обращаясь к коллективу, адмирал Лиина поздравил личный состав и выразил уверенность, что госпиталь продолжит успешно выполнять свою миссию по охране здоровья военнослужащих флота. Награда стала признанием не только прошлых заслуг, но и того вклада, который медики вносят в укрепление боеспособности Тихоокеанского флота сегодня.

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