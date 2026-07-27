В семье из Приморья родился 11-й ребенок

Всего за неделю в крае родились 137 мальчиков и 135 девочек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае за минувшую неделю на свет появились 272 малыша, а главным событием стало пополнение в семье 40-летней жительницы села Золотая Долина – у нее родился уже 11-й ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Девочка появилась на свет 23 июля в Приморском краевом перинатальном центре с весом 3 980 граммов и ростом 54 сантиметра. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже выписались домой.

Всего за неделю в крае родились 137 мальчиков и 135 девочек. В 114 семьях малыши стали первенцами, 92 семьи встретили второго ребенка, 47 – третьего, а в 19 семьях появились четвертые и пятые дети. Кроме того, во Владивостоке зафиксировали сразу две двойни – пару девочек и пару мальчиков.

В краевом министерстве здравоохранения напоминают, что подготовка к рождению начинается задолго до беременности: пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья бесплатно могут как женщины, так и мужчины в поликлинике по месту жительства.

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