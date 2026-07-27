Во Владивостоке почтили память погибших во время боевых действий детей Донбасса

Мероприятие собрало представителей краевых властей, ветеранов спецоперации, активистов «Молодой Гвардии» и обычных жителей. Фото: Дмитрий Игнатенко, правительство Приморского края

В Приморье прошла траурная акция, посвященная памяти детей, ставших жертвами боевых действий в Донбассе. Мероприятие собрало представителей краевых властей, ветеранов спецоперации, активистов «Молодой Гвардии» и обычных жителей, которые пришли отдать дань уважения невинно погибшим. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Собравшиеся почтили память минутой молчания, после чего направились к памятнику приморцам, павшим в локальных войнах, чтобы возложить цветы, зажечь свечи и оставить детские игрушки. Заместитель председателя краевого правительства Андрей Жаркин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что в этот день любые громкие слова кажутся лишними, но помнить о погибших детях – священный долг каждого. А руководитель КСВО по Приморскому краю Алена Штыбина, супруга участника СВО и мама троих детей, поблагодарила военнослужащих за то, что сегодня их дети могут спокойно ходить в школы и детские сады.

Акция стала напоминанием о трагедии, которая коснулась тысяч семей, и о том, что мирное небо над головой – это главная ценность.

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