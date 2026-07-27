Пьяный водитель без прав устроил ДТП во дворе Уссурийска и попал на видео

Нарушитель протаранил две припаркованные во дворе машины. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 50-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и устроил столкновение с двумя припаркованными машинами во дворе дома на улице Пионерской. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент попал в поле зрения полиции после того, как видео аварии появилось в интернете – стражи порядка оперативно выехали на место.

Прибывшие инспекторы установили, что водитель Toyota Corona Premio протаранил Honda Fit и Suzuki Wagon R, припаркованные во дворе. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал – автомобили получили лишь механические повреждения. Однако при проверке выяснилось, что мужчина не только находился в нетрезвом состоянии, но и не имел при себе документов на право управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования он категорически отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по трем статьям, включая отказ от освидетельствования и управление без документов.

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