Диспансеризация в Приморье выявила 360 случаев рака у жителей края с начала года

Свыше 21 тысячи приморцев уже направлены на дополнительное обследование, а более 128 тысяч взяты под постоянное диспансерное наблюдение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 463 тысяч жителей Приморья прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2026 года – это больше половины от годового плана. По итогам обследований медики впервые выявили около 4,6 тысячи заболеваний системы кровообращения, почти 580 случаев сахарного диабета и порядка 360 онкологических диагнозов, многие из которых могли остаться незамеченными без своевременной диагностики. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметил на пресс-конференции министр здравоохранения края Евгений Шестопалов, диспансеризация сегодня – это ключевой инструмент раннего выявления патологий. Чем раньше обнаружена проблема, тем выше шансы избежать тяжелого лечения и сохранить активное долголетие. Свыше 21 тысячи приморцев уже направлены на дополнительное обследование, а более 128 тысяч взяты под постоянное диспансерное наблюдение. При этом женщины оказались сознательнее мужчин: профилактические осмотры прошли 275 тысяч представительниц прекрасного пола против 188 тысяч мужчин.

Особое внимание врачи уделяют факторам риска – избыточному весу, повышенному холестерину и низкой физической активности, которые часто становятся триггерами серьезных заболеваний. Записаться на диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС через единый номер 1-300 или чат-бот «Единая регистратура Приморского края» в мессенджере MAX.

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