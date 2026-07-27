Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства

За полгода во Владивостоке ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья – это на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За полгода во Владивостоке ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья – это на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В краевой столице сдали 17 многоквартирных домов, а в активной стадии строительства находится еще более 60 объектов. По темпам жилищного строительства город уверенно входит в пятерку лидеров среди российских городов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, положительная динамика сохраняется уже не первый год – по итогам 2025-го в эксплуатацию введено 1 миллион 250 тысяч квадратных метров объектов разного назначения. При этом ключевой акцент сегодня сделан не просто на объемах, а на комплексном развитии территорий: застройщики все чаще берут на себя обязательства по возведению не только домов, но и социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник.

Владивосток впервые приступил к реализации механизма комплексного развития территорий: пилотные проекты уже запущены на улицах Адмирала Юмашева и Тюменской. Вместо неприглядных пустырей здесь планируют создать современные жилые кварталы с полноценной городской средой, которая станет новыми точками притяжения для горожан. Спрос на жилье остается высоким, и городские власти намерены сохранять достигнутые темпы, делая ставку на сбалансированное развитие районов.

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