Владивостокская лучница София Мун взяла золото и серебро на первенстве Европы

Турнир в Риме собрал около 380 сильнейших молодых спортсменов из 40 стран. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Владивостокская лучница София Мун привезла с первенства Европы сразу две медали – золото и серебро. Турнир в Риме собрал около 380 сильнейших молодых спортсменов из 40 стран, и воспитанница муниципальной спортшколы «Богатырь» доказала, что входит в число лучших на континенте. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В дисциплине «блочный лук» среди спортсменов до 21 года София в составе команды вместе с Анастасией Чучиной и Ариуной Эрдынеевой уверенно обошла соперниц из Турции и завоевала золото в командном зачете. Затем в миксте с Тимуром Дымбрыловым владивостокская лучница дошла до финала, где в упорной борьбе уступила испанцам с минимальным отрывом – 147:149, став обладательницей серебряной медали.

Как отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, основы мастерства Софии были заложены в муниципальной школе «Богатырь», а сейчас она совершенствует навыки в Краевой спортивной школе олимпийского резерва под руководством тренера Зоригто Сойжинова.

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