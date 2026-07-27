Пляжи Приморского края проверят на соблюдение санитарных норм

Нарушителям грозят штрафы до 250 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. Фото: КГУП «Приморский экологический оператор»

Приморский экологический оператор совместно с муниципалитетами начал масштабную проверку пляжей региона на соблюдение санитарных норм. В центре внимания – наличие договоров на вывоз мусора у предпринимателей, работающих на береговой черте. Нарушителям грозят штрафы до 250 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Специалисты ПЭО уже провели серию выездных консультаций для собственников пляжных объектов, разъяснив им обязательства по заключению договоров с региональным оператором. Уклонение от этих требований квалифицируется как серьезное нарушение, и первые штрафы уже выписаны. В июле и августе проверки охватят все пляжи и места массового отдыха в крае – инспекторы будут оценивать не только наличие документов, но и фактическое состояние территорий.

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