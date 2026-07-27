28 июля на территории Приморского края прогнозируется комфортная для прогулок температура Фото: Руслан НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля Приморье окажется во власти атмосферного фронта – в южной половине края пройдут сильные дожди, а на западе не исключены ливни с грозами. Столбики термометров покажут ночью +14…+19 °C, днем воздух прогреется до +23…+28 °C, однако на побережье будет прохладнее – всего +19…+24 °C. Ветер южный, умеренный, но на западе региона порывы могут усилиться. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во Владивостоке ожидается облачная погода: сильный дождь начнется ночью и продолжится утром, днем осадки ослабнут до небольших. Ветер юго-восточный, местами сильный, а ночью и утром возможен туман. Температура в краевой столице составит ночью +17…+19 °C, днем – всего +20…+22 °C.

В Уссурийске также облачно, ночью дождь, временами сильный, днем – небольшой, температура +22…+24 °C.

В Находке ночью +17…+19 °C, днем +21…+23 °C, ветер восточный и юго-восточный.

Температура воды в прибрежных акваториях комфортная для купания: в Амурском заливе и заливе Посьет +22 °C, в заливе Находка +20 °C.

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