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НовостиОбщество27 июля 2026 20:00

28 июля в Приморском крае возможны ливни с грозами

Также на западе края возможен сильный ветер
Юлия ЕФРЕМОВА
28 июля на территории Приморского края прогнозируется комфортная для прогулок температура

28 июля на территории Приморского края прогнозируется комфортная для прогулок температура

Фото: Руслан НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля Приморье окажется во власти атмосферного фронта – в южной половине края пройдут сильные дожди, а на западе не исключены ливни с грозами. Столбики термометров покажут ночью +14…+19 °C, днем воздух прогреется до +23…+28 °C, однако на побережье будет прохладнее – всего +19…+24 °C. Ветер южный, умеренный, но на западе региона порывы могут усилиться. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во Владивостоке ожидается облачная погода: сильный дождь начнется ночью и продолжится утром, днем осадки ослабнут до небольших. Ветер юго-восточный, местами сильный, а ночью и утром возможен туман. Температура в краевой столице составит ночью +17…+19 °C, днем – всего +20…+22 °C.

В Уссурийске также облачно, ночью дождь, временами сильный, днем – небольшой, температура +22…+24 °C.

В Находке ночью +17…+19 °C, днем +21…+23 °C, ветер восточный и юго-восточный.

Температура воды в прибрежных акваториях комфортная для купания: в Амурском заливе и заливе Посьет +22 °C, в заливе Находка +20 °C.

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