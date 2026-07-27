В Анадыре из-за проведения Крестного хода перекроют движение 28 июля Фото: администрация Анадыря

В Анадыре сегодня, 28 июля, отметят годовщину Крещения Руси. В городе состоится Крестный ход (0+), который начнется в 17:00 от Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы. Верующие пройдут по центральным улицам до стелы «Новомариинск – Анадырь», где состоится освящение Поклонного Креста. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После окончания шествия, с 19:00 до 20:30, на площади Окружного дома народного творчества развернется праздничный концерт (0+). Перед гостями выступят народный коллектив «Каравай» и автор-исполнитель из Москвы Юрий Белоусов. Жителей и гостей города приглашают присоединиться к празднику.

Власти предупреждают автомобилистов: в связи с проведением Крестного хода в городе временно перекроют некоторые улицы. Опубликованы маршрут шествия и схема объезда. Водителей просят заранее планировать поездки, чтобы избежать заторов и лишних неудобств.

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