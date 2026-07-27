С браконьера в Приморье взыскали 120 тысяч рублей за убитую косулю Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае браконьеру придется возместить 120 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю. Инспекторы охотнадзора задержали мужчину, который перевозил в общедоступных угодьях шесть фрагментов туши сибирской косули. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

При себе у него не оказалось ни разрешения на добычу, ни путевки, ни отрывного талона – документов, которые подтверждают законность охоты.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тысячи рублей. Однако сумму ущерба, причиненного животному миру, он добровольно не возместил. Тогда Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд.

Решением Дальнегорского районного суда на гражданина возложена обязанность возместить вред в размере 120 тысяч рублей. Как только решение вступит в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

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