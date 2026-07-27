Жительница Анадыря перевела мошенникам 58 тысяч при аренде квартиры в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Анадыря стала жертвой мошенников, когда пыталась снять квартиру для дочери в Хабаровске. 48-летняя женщина искала долгосрочное жилье через мобильные приложения. Ее внимание привлекло объявление с арендной платой 19 тысяч рублей в месяц - цена и фотографии квартиры показались выгодными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Связаться с арендодателем через внутренний чат не получилось, поэтому женщина перешла по ссылке в мессенджер. Там «наймодатель» объяснил, что для брони нужно оплатить первый месяц и внести залог 10 тысяч рублей. После перевода денег пришло уведомление о том, что идентификация не пройдена, и для возврата требуется повторно перевести 29 тысяч «для резервирования». Женщина отправила и эту сумму. Затем последовало еще одно требование - и снова 29 тысяч. В итоге она перечислила 58 тысяч рублей, после чего связь с «арендодателем» оборвалась.

При повторном просмотре женщина обнаружила аналогичное объявление с теми же фото, но с другим именем и контактами. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Правоохранители вновь призывают граждан быть осторожными при онлайн-сделках и не переводить деньги незнакомцам до личного осмотра жилья.

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