Жители Камчатки продали 28 тонн сомнительной рыбы на 18 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая больше шести лет незаконно торговала рыбной продукцией без маркировки. В схеме участвовали четыре местных жителя, а организатором выступил учредитель и гендиректор двух коммерческих фирм в Петропавловске-Камчатском. Он создал устойчивую преступную группу, разработал план и распределил роли между подельниками. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С 2019 по июль 2025 года группа использовала арендованные склады, гараж, контейнер и даже жилое помещение для переработки рыбы кустарным способом. Продукцию возили на личных машинах организатора, а затем сбывали через торговые точки. В ходе обысков в пяти локациях полицейские изъяли более 28 тонн немаркированной пищевой рыбы. Кроме того, задокументированы факты неоднократной продажи такой продукции через контрольные закупки. Общая стоимость незаконного оборота превысила 18 миллионов рублей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД, проведены экспертизы, допрошено более 25 свидетелей. Материалы дела переданы в суд. Фигурантам грозит наказание за приобретение, хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере.

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