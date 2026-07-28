На Камчатке осудили восемь человек за незаконную организацию казино Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор восьми местным жителям, которые больше десяти месяцев незаконно проводили азартные игры. Подсудимые знали, что на Камчатке игорные зоны официально не созданы, но с апреля 2024 года по февраль 2025 года организовали нелегальные клубы в двух помещениях - на проспекте 50 лет Октября и на улице Океанской. Там установили 36 единиц компьютерной техники, подключенной к интернет-ресурсам с виртуальными автоматами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

У каждого члена группы была своя роль: кто-то контролировал заведения, кто-то принимал деньги у посетителей, выдавал выигрыши, занимался инкассацией и маскировкой незаконного бизнеса. Схему раскрыли сотрудники УФСБ по Камчатскому краю. В ходе обысков изъяли компьютеры, телефоны, игровое оборудование и другие улики.

Все фигуранты признали вину и раскаялись. Суд назначил одному из соучастников, ранее судимому, 3 года колонии строгого режима. Остальные получили условные сроки, а также штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, конфисковано игровое оборудование и деньги, добытые преступным путем, на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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